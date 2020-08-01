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Ученые рассказали, какие продукты провоцируют акне: проблем с кожей не избежать

 

Продукты, которые негативно влияют на состояние кожи

Акне - хроническое заболевание сальных желез, которое характеризуется закупориванием и воспалением волосяных фолликулов, которое может возникнуть банально при неправильном рационе.

Известно, что фастфуд и снэки - вредная еда даже для абсолютно здорового человека, к тому же, такая пища способна провоцировать воспаления кожи. Сюда можно добавить любую жирную пищу.

Постарайтесь убрать из своего рациона сахар и белую муку (торты, пирожные, белый хлеб, сладкую газировку), заменив их продуктами, богатыми клетчаткой (цельнозерновой хлеб и бобовые).

Многие не придают значения тому, сколько употребляют молочной продукции, ведь считается, что коровье молоко и творог полезны для организма. Пациентам с акне нужно помнить, что увеличение потребления молочной продукции может спровоцировать появление прыщей. Особенно это касается жирных сыров твердых сортов.

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Лишняя чашка кофе может также спровоцировать угревую сыпь, поскольку в кофейных зернах содержится органическая кислота, которая повышает уровень кортизола - гормона стресса.

Данное заболевание может также возникнуть из-за генетики, неполадок в эндокринной системе, инфекции, заболевания желудочно-кишечного тракта, курения, влияния психо-эмоциональных перегрузок.

Чаще всего болезнь поражает кожу лица, верхних отделов спины, груди, реже - кожу плеч и предплечий. Стоит отметить, что не существует единой схемы лечения, поэтому лучше всего обратиться к дерматологу-косметологу.

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