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Ученые рассказали, исчезнет ли коронавирус летом

STYLERКоронавирус    11.05.2020 - 10:07
Ученые рассказали, исчезнет ли коронавирус летом
Жара не убьет коронавирус (коллаж РБК-Украина)

Ученые дали окончательный ответ, способна ли жара убить COVID-19

Коронавирус в мире продолжает свое инфицирование людей. Сейчас на планете насчитывается 4 миллиона зараженных. Всех интересует вопрос, исчезнет ли COVID-19 с наступлением летней жары. Канадские ученые из Торонто проанализировали почти 400 тысяч случаев заражения в стране и пришли ко мнению, что коронавирус не исчезнет с наступлением жары.

Как пишет Daily Mail, специалисты анализировали влияние температуры, влажности, закрытия школ, ограничения массовых собраний и социальных дистанций на распространение болезни и пришли ко мнению, что связи между температурой и заболеваемостью коронавирусом абсолютно нет.

Ученые уверяют, лето не заставит инфекцию исчезнуть. Об этом заявила профессор Дионн Гесинк.

Остановить пандемию сможет только вакцина, а не повышение температуры. Уточняется, что риск распространения коронавируса при температуре свыше 25 градусов снижается с каждым градусом лишь на 1,5%.

Как ранее предрекали многие ученые, коронавирус исчезнет с наступлением температуры +25 градусов на улице, но это оказалось совсем не так.

Как мы ранее сообщали, ученые обнаружили новый способ передачи СOVID-19. Как оказалось, им можно заразиться через слезы.

Теги Новости Украины Коронавирус
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