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Ученые обнаружили новый способ передачи СOVID-19: все подробности

STYLERКоронавирус    10.05.2020 - 21:17
Ученые обнаружили новый способ передачи СOVID-19: все подробности
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус может также передаваться через слезы

Коронавирус во всем мире диагностировали у более 4 миллионов человек. При этом в Украине количество зараженных насчитывает 15 232 человек. Американские ученые заявили, что СOVID-19 можно заразиться через глаза и слезы.

По словам экспертов, коронавирус содержит белок, который используется для связывания с человеческими клетками, в том числе и клетками в глазах. Данное исследование провела команда ученых, которая возглавляется Медицинской школой Университета Джона Хопкинса.

Ученые пришли к такому заключению после того, как сравнили анализы с глаз десяти умерших от коронавируса, с анализами людей, которые не были заражены СOVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.

Выяснилось, что коронавирус фиксируется на рецепторах ACE-2, которые находятся в дыхательных путях и легких. Но дело в том, что их также производят и глаза, и это позволяет коронавирусу проникать в организм.

Если инфицированный чихнет или кашлянет, и капли попадут кому-то на глаза, то человек может заразиться. При этом слезы также могут распространять коронавирусную инфекцию.

По словам ученых, это объясняет, почему у некоторых инфицированных обнаружен конъюнктивит - воспаление слизистой оболочки глаза при попадании в нее микробов.

Напомним, что в Нью-Йорке трое маленьких детей умерли от загадочного синдрома, который был вызван коронавирусом.

Теги Новости Украины ученыеКоронавирус
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