Вчені розповіли, чи зникне коронавірус влітку

Спека не вб'є коронавірус (колаж РБК-Україна)

Вчені дали остаточну відповідь, чи здатна спека вбити COVID-19

Коронавірус у світі продовжує своє інфікування людей. Зараз на планеті налічується 4 мільйона заражених. Всіх цікавить питання, чи зникне COVID-19 з настанням літньої спеки. Канадські вчені з Торонто проаналізували майже 400 тисяч випадків зараження в країні і прийшли до думки, що коронавірус не зникне з настанням спеки.

Як пише Daily Mail, фахівці аналізували вплив температури, вологості, закриття шкіл, обмеження масових зібрань і соціальних дистанцій на поширення хвороби і прийшли до думки, що зв'язку між температурою і захворюваністю коронавірусом абсолютно немає.

Вчені запевняють, літо не змусить інфекцію зникнути. Про це заявила професор Діонн Гесінк.

Зупинити пандемію зможе тільки вакцина, а не підвищення температури. Уточнюється, що ризик поширення коронавірусу при температурі понад 25 градусів знижується з кожним градусом лише на 1,5%.

Як раніше передрікали багато вчених, коронавірус зникне з настанням температури +25 градусів на вулиці, але це виявилося зовсім не так.

Як ми раніше повідомляли, вчені виявили новий спосіб передачі СOVID-19. Як виявилося, ним можна заразитися через сльози.