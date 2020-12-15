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Ученые рассекретили напиток долголетия: стоит копейки

Автор: Styler

Ученые не просто так называют напитком долголетия травяной чай с шалфеем. Если его пить, то можно получить защиту организма от болезни Альцгеймера и рака.

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Специалисты говорят о том, что с возрастом проблемы со здоровьем кристаллизуются. Исследования показали, что шалфей полезен для поддержания активной когнитивной функции. Об этом сообщает "Медик Форум".

Соединения шалфея помогают справиться с амилоидными бляшками, скопление которых в головном мозге становится причиной болезни Альцгеймера. Чай с шалфеем также способствует улучшению настроения и памяти.

Кроме того, данный напиток содержит несколько противораковых соединений, включая карнозол, который может уничтожать несколько типов раковых клеток, не затрагивая при этом здоровых.

Эксперты установили, что питье травяных чаев из шалфея и ромашки способствует снижению риска рака щитовидной железы, а также может предотвратить генетические изменения, который ведут к раку толстой кишки.

Напомним, раскрыты целебные свойства популярного зимнего напитка - глинтвейна, который является источником многих полезных витаминов и микроэлементов.

Ранее медики назвали самый полезный орех для детей, который помогает меньше болеть. Он содержит множество кислот, витаминов и минералов.

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