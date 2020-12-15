Вчені розсекретили напій довголіття: коштує копійки

Вчені не просто так називають напоєм довголіття трав'яний чай з шавлією. Якщо його пити, то можна отримати захист організму від хвороби Альцгеймера і раку.

Фахівці говорять про те, що з віком проблеми зі здоров'ям кристалізуються. Дослідження показали, що шавлія корисна для підтримки активної когнітивної функції. Про це повідомляє "Медик Форум".

З'єднання шавлії допомагають впоратися з амілоїдними бляшками, накопичення яких в головному мозку стає причиною хвороби Альцгеймера. Чай з шавлією також сприяє поліпшенню настрою і пам'яті.

Крім того, цей напій містить кілька протиракових сполук, включаючи карнозол, який може знищувати кілька типів ракових клітин, не торкаючись при цьому здорових.

Експерти встановили, що вживання трав'яних чаїв з шавлії і ромашки сприяє зниженню ризику раку щитоподібної залози, а також може запобігти генетичним змінам, які ведуть до раку товстої кишки.

Нагадаємо, розкрито цілющі властивості популярного зимового напою - глінтвейну, який є джерелом багатьох корисних вітамінів і мікроелементів.

Раніше медики назвали найбільш корисний горіх для дітей, який допомагає менше хворіти. Він містить безліч кислот, вітамінів і мінералів.