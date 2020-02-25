Ученые раскрыли правду о связи смертности и образования

Американские ученые выяснили, что уровень образования влияет на продолжительность жизни человека. Специалисты из медицинской школы Йельского университета и Университета Алабамы исследовали около пяти тысяч американцев из разных городов США на протяжении тридцати лет.

В результате исследования стало ясно, что среди людей со средним образованием смертность составляла 13%, в то время как среди тех, кто закончил колледж или университет, умерли около 5% людей.

"Были замечены различия в показателях смертности в зависимости от уровня образования", – отмечают ученые.

Отмечается, что также смертность зависит от расы, поскольку среди умерших участников было 9 процентов темнокожих и 6 процентов белых, и их причины смерти были разными.

Кстати, афроамериканцы чаще всего умирали от причин насильственной смерти, а белые – из-за заболевания СПИДом. От болезней сердца умирало равное количество людей в разных рассах.