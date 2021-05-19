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Ученые протестировали новую вакцину от астмы и поделились результатами

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Среда 19 мая 2021 07:02
Ученые протестировали новую вакцину от астмы и поделились результатами Фото: астма (freepik.com)
Автор: Styler

Французские ученые и разработчики из компании NEOVACS протестировали новую вакцину от астмы, которая долгое время защищает от симптомов астмы, а также облегчает их в тяжелых случаях.

Об этом сообщает Nature.

Аллергическая астма характеризуется гиперчувствительностью к определенным аллергенам, чаще всего к пылевым клещам. Влияние пылевых клещей и других аллергенов вырабатывает иммуноглобулин Е (IgE) и воспалительных цитокины (IL-4 и IL-13) в дыхательных путях.

Из-за этого в организме происходят ряд реакций, которые приводят к гиперчувствительности дыхательных путей. В результате чего в организме чрезмерно вырабатывается слизь.

Новая вакцина вырабатывает антитела воспалительных цитокинов. Исследования на мышах показали, что в 90% грызунов через 6 недель наблюдались высокие уровни антител. При этом защита была долгосрочной.

Побочные эффекты

Интересно, что ученые не обнаружили побочных эффектов.

Результаты тестирования

Спустя год после прививки у 60% грызунов сохранились антитела, которые нейтрализуют воспалительные цитокины. Кроме того, симптомы астмы стали не такими тяжелыми.

Вакцина снизила уровень иммуноглобулина Е, эозинофилию, выработку слизи, а также гиперчувствительность дыхательных путей к пылевым клещам.

Напомним, врач назвал факторы, которые влияют на риск возникновения тромбозов.

Мы также писали о том, что сочетание разных вакцин от COVID-19 увеличивает побочные эффекты.

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