Сочетание разных вакцин против COVID-19 увеличивает побочные эффекты - исследование
Смешивание разных вакцин против коронавируса может вызвать увеличение легких побочных эффектов после прививки.
О новом исследовании ученых рассказали в материале британского ВВС.
В Оксфордском университете было проведено исследование о влияние вакцин против COVID-19 на человека, если делать прививки разными препаратами. Для исследования были приглашено 830 добровольцев в возрасте старше 50 лет и использовали две вакцины – AstraZeneca и Pfizer Covid. В апреле было набрано еще около 1000 добровольце и добавлены вакцины Moderna и Novavax.
Как сообщают ученые по результатам исследования, взрослые с большей вероятностью будут сообщать о легких и умеренных побочных эффектах после смешивания двух вакцин против коронавируса. При комбинировании сообщалось о головных болях, ознобе и мышечных болях.
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Все побочные реакции были недолгими и никаких других проблем со здоровьем у пациентов не было. Каждый десятый доброволец, которому делали два укола AstraZeneka с интервалом в четыре недели, сообщил о повышении температуры. Но если они получили один укол AstraZeneca и один укол Pfizer в любом порядке, то доля возрастала приблизительно на 34%.
"Это действительно интригующее открытие, которого мы не ожидали", - признался профессор Мэтью Снейп.
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Исследование было начато в феврале 2021 года. Цель исследования – выяснить, может ли второй укол вакцины другого производителя дать более длительный иммунитет, лучшую защиту от новых штаммов или можно ли просто поменять вакцину в клиниках, если поставки будут прерваны.
Предварительные данные уже были опубликованы в научных журналах, а полные результаты исследования обнародуют в июне.
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