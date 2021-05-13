ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сочетание разных вакцин против COVID-19 увеличивает побочные эффекты - исследование

Новина українською →
Великобритания, Четверг 13 мая 2021 15:21
Сочетание разных вакцин против COVID-19 увеличивает побочные эффекты - исследование Фото: Сочетание разных вакцин против COVID-19 увеличивает побочные эффекты (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Смешивание разных вакцин против коронавируса может вызвать увеличение легких побочных эффектов после прививки.

О новом исследовании ученых рассказали в материале британского ВВС.

В Оксфордском университете было проведено исследование о влияние вакцин против COVID-19 на человека, если делать прививки разными препаратами. Для исследования были приглашено 830 добровольцев в возрасте старше 50 лет и использовали две вакцины – AstraZeneca и Pfizer Covid. В апреле было набрано еще около 1000 добровольце и добавлены вакцины Moderna и Novavax.

Как сообщают ученые по результатам исследования, взрослые с большей вероятностью будут сообщать о легких и умеренных побочных эффектах после смешивания двух вакцин против коронавируса. При комбинировании сообщалось о головных болях, ознобе и мышечных болях.

Сочетание разных вакцин против COVID-19 увеличивает побочные эффекты - исследование

Скриншот

Все побочные реакции были недолгими и никаких других проблем со здоровьем у пациентов не было. Каждый десятый доброволец, которому делали два укола AstraZeneka с интервалом в четыре недели, сообщил о повышении температуры. Но если они получили один укол AstraZeneca и один укол Pfizer в любом порядке, то доля возрастала приблизительно на 34%.

"Это действительно интригующее открытие, которого мы не ожидали", - признался профессор Мэтью Снейп.

Сочетание разных вакцин против COVID-19 увеличивает побочные эффекты - исследованиеСочетание разных вакцин против COVID-19 увеличивает побочные эффекты - исследование

Скриншоты

Исследование было начато в феврале 2021 года. Цель исследования – выяснить, может ли второй укол вакцины другого производителя дать более длительный иммунитет, лучшую защиту от новых штаммов или можно ли просто поменять вакцину в клиниках, если поставки будут прерваны.

Предварительные данные уже были опубликованы в научных журналах, а полные результаты исследования обнародуют в июне.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал о новом главном способе заражения COVID-19.

А также рассказывали о том, что в Украине разрабатывают сразу три вакцины от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь исследование ученые Коронавирус Вакцина от коронавируса
LITE
Праздник 13 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 13 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины