Ученые придумали, как побороть изменения климата с помощью пива и чипсов

В Британии придумали новую технологию, которая поможет бороться с изменениями климата. В процессе изготовления чипсов и пива будет производиться удобрение для аграриев, но при этом не будет вредных выбросов в атмосферу.

Как сообщает издание ВВС, производитель картофельных чипсов Walkers собирается запустить новую технологию и сократить выбросы углекислого газа на 70%. По этой технологии СО2 от процесса брожения пива будут смешивать с картофельными отходами, и эта смесь станет минеральным удобрением в аграрной сфере. Удобрение будут применять на полях, где выращивают картофель.

Смысл в том, что производство удобрений тоже сопровождается большими выбросами СО2 и новая технология позволит сделать экологически чистыми сразу три процесса. Смесь пива и чипсов сделает двойную работу – соберет все вредные газы и от брожения, и от производства удобрения.

Как сообщает издание, производитель чипсов уже использует систему метанового брожения, благодаря которой бактерии питаются картофельными отходами и вырабатывают газ. Его собирают и сжигают в процессе обжарки чипсов, а это позволяет не использовать для изготовления ископаемое топливо. После брожения остается картофельная масса, которую будут смешивать с отходами пивного брожения.

Компания, которая занимается разработкой этой технологии, уже работает и над другими проектами, которые используются в производстве горючего, полимеров, удобрений и строительных материалов.

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