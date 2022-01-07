ru ua
Пт, 07 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые придумали новый метод, который поможет справиться с диабетом 2 типа без лекарств

Новина українською →
Пятница 07 января 2022 08:36
Ученые придумали новый метод, который поможет справиться с диабетом 2 типа без лекарств Фото: Ученые нашли новый способ борьбы с диабетом 2 типа (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В лечении диабета 2 типа может очень помочь определенная диета с использованием интервального голодания. Эти способы помогут нормализовать состояние пациента без использования медицинских препаратов.

Такое заявление сделали ученые Мичиганского университета в США по результатам нового исследования. Об этом пишет Medikforum.

Как отмечают ученые, метод интервального голодания показал хорошие результаты в лечении диабета 2 типа.

Интервальное или прерывистое голодание – это когда человек воздерживается от еды или есть очень мало калорий от 12 часов до одного дня.

В последние годы метод интервального голодания стал очень популярным способом улучшить состояние здоровья, похудеть и повысить работоспособность. Самая распространенная форма - голодание один день еженедельно.

Ранее такой метод назывался питанием с ограничениями по времени или периодическим голоданием. И его применяли в лечении различных заболеваний.

"Текущие данные свидетельствуют о том, что прерывистое голодание является эффективным немедикаментозным лечением диабета 2 типа", - отмечают врачи.

Использование этого метода при диабете 2 типа дало интересные и обнадеживающие результаты, а именно:

  • У пациентов начал снижаться уровень глюкозы натощак
  • У пациентов снизился уровень инсулина натощак
  • Снижается инсулинорезистентность

"Некоторые пациенты смогли полностью избавиться от потребности в инсулиновой терапии", - подчеркнули исследователи.

Врачи считают, что нужны дополнительные исследования, которые могли бы подтвердить эффективность данного способа лечения. Этот метод не всем пациентам может подойти.

Традиционные методы лечения диабета 2 типа включают прием специальных лекарств и изменение образа жизни. И у каждого пациента – свой индивидуальный план лечения.

Напомним, ранее мы писали о том, как восстановить баланс витамина D с помощью питания.

А также рассказывали о том, что кардиологи назвали лучший вид кофе для сердца и сосудов.

Читайте РБК-Украина в Google News
диабет исследование
LITE
Рождественский Святвечер 2022: что категорически нельзя делать в этот день
Рождественский Святвечер 2022: что категорически нельзя делать в этот день