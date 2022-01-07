Вчені придумали новий метод, який допоможе впоратися з діабетом 2 типу без ліків

У лікуванні діабету 2 типу може дуже допомогти певна дієта з використанням інтервального голодування. Ці способи допоможуть нормалізувати стан пацієнта без використання медичних препаратів.

Таку заяву зробили вчені Мічиганського університету в США за результатами нового дослідження. Про це пише Medikforum.

Як відзначають вчені, метод інтервального голодування показав хороші результати в лікуванні діабету 2 типу.

Інтервальне або переривчасте голодування - це коли людина утримується від їжі або споживає дуже мало калорій від 12 годин до одного дня.

В останні роки метод інтервального голодування став дуже популярним способом поліпшити стан здоров'я, схуднути та підвищити працездатність. Найпоширеніша форма голодування - один день щотижня.

Раніше такий метод називався харчуванням з обмеженнями за часом або періодичним голодуванням. І його застосовували в лікуванні різних захворювань.

"Поточні дані свідчать про те, що переривчасте голодування є ефективним немедикаментозним лікуванням діабету 2 типу", - зазначають лікарі.

Використання цього методу при діабеті 2 типу дало цікаві та обнадійливі результати, а саме:

У пацієнтів почав знижуватися рівень глюкози натщесерце

У пацієнтів знизився рівень інсуліну натщесерце

Знижується інсулінорезистентність

"Деякі пацієнти змогли повністю позбутися потреби в інсулінової терапії", - підкреслили дослідники.

Лікарі вважають, що потрібні додаткові дослідження, які могли б підтвердити ефективність даного способу лікування. Цей метод не всім пацієнтам може підійти.

Традиційні методи лікування діабету 2 типу включають прийом спеціальних ліків і зміна способу життя. І у кожного пацієнта - свій індивідуальний план лікування.