Ученые предупредили, что вейпы и электронки могут "разбудить" раковые клетки

Вейпы безопаснее сигарет?

Профессор Чарльз Суонтон из Института Фрэнсиса Крика и главный врач Центра исследований рака в Великобритании сказал, что вейпинг "почти наверняка" безопаснее курения.

По словам медика, безопаснее не означает безвредно.

"Мы не знаем наверняка, не вызовет ли вейпинг рак легких через 10 лет", - сообщил Суонтон.

Электронки могут приводить к раку

Заявление профессора последовало после того, после того, как некоторые ученые предупредили, что загрязнение воздуха и раздражители могут вызвать воспаление в процессе заживления, который "пробуждает спящие" клетки.

Эти клетки могут нести мутации, которые могут вызвать рак, и проблема в том, что вейпинг может спровоцировать этот процесс.

Это исследование, в котором использовались опыты на людях и мышах, было разработано для изучения и объяснения того, почему у каждого восьмого человека в Великобритании диагностируют рак легких (около 6000 человек в год), несмотря на то, что он никогда не курил.

Более того, это может объяснить тот факт, что некурящие люди с раком легких, как правило, имеют другой генетический профиль по сравнению с теми, кто курит.

Ученые считают, что противовоспалительные препараты могут быть разработаны, чтобы помочь остановить процесс, который может вызвать рак, но говорят, что эти лекарства могут стать доступными только через годы.

Отметим, что около 3,6 миллиона человек в Великобритании курят электронные сигареты.

В настоящее время они рекомендуются в качестве средства для отказа от курения. И многим они помогают не курить обычные сигареты и справиться с тягой к никотину.

Однако, наряду с потенциальными проблемами рака легких, есть также опасения, что вейпы преднамеренно продаются детям. Все больше подростков от 14 лет начинают курить электронные сигареты в привлекательных упаковках.