Вчені попередили про ризики залишатися заразними після вакцинації від COVID-19

Вакцина від коронавірусу (колаж РБК-Україна)

Вакцини від коронавірусу вже почали застосовувати у Великій Британії, проте питання щодо можливості передачі інфекції після щеплення досі залишається без відповіді.

Це означає, що навіть незважаючи на те, що велику кількість людей вакциновано, швидко ліквідувати хворобу не вийде. Про це пише CNBC News.

Річ у тому, що чимало існуючих вакцин знижують передачу, але це не означає, що вакцина проти COVID-19 обов'язково матиме таку властивість.

Остаточна оцінка компанії Pfizer даних випробувань показала, що її вакцина була на 95% ефективна по виробленню імунітету, що є "виключно високим" показником, сказав доктор Монсеф Слауї,

Але винятковий результат імунітету "не означає", що в людині все ще не залишився вірус, зазначила заступник декана Національної школи тропічної медицини Медичного коледжу Бейлора доктор Марія Олена Боттацці

"У нас немає клінічних випробувань, щоб показати, що вакциновані люди не виділяють вірус", - заявив засновник Gramercy Pediatrics в Нью-Йорку доктор Дайан Хес.

Експерт з імунології та інфекційних захворювань в UCSF доктор Джоел Ернст розповів, що "за відсутності будь-якої іншої інформації" можна з упевненістю припустити, що "наявність антитіл не захистить вас від розповсюдження вірусу".

Так, на відміну від вірусу грипу, коронавірус легко може передаватися людьми, які не проявляють жодних симптомів.

"Це дійсно незвично, щоб передавати грип без симптомів, але ми знаємо, що COVID дуже часто передається від людей, у яких немає симптомів", - пояснив він.

Одним з показників ефективності вакцини є досягнення так званого "колективного імунітету". Це відбувається, коли масова вакцинація наділяє населення широким імунітетом до інфекційних захворювань, забезпечуючи непрямий захист.

Було підраховано, що 70-80% людей потребують вакцинації проти коронавірусу для досягнення колективного імунітету.

Також зазначається, що раніше в грудні клінічний професор медицини, епідеміології та біостатистики з UCSF доктор Сьюзан Бухбіндер попереджала, що досягнення колективного імунітету в кінцевому підсумку "залежатиме від того, чи вбереже вакцина людей від зараження і в якій мірі".

Раніше повідомлялося, що українців підготують до вакцинації від коронавірусу, і в. о. генерального директора ГУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузин назвав етапи і терміни.

Також ми писали про те, що заступник глави МОЗ України Віктор Ляшко пояснив, скільки діятиме вакцина від COVID-19.