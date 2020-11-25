Ученые показали, как выглядит самая большая рыба на дне океана (фото)

Ученым удалось сфотографировать рой угрей, который живет на глубине 3000 метров. Исследователи использовали приманку, чтобы засечь 115 особей вида Ilyophis arx. При этом исследователи отмечают, что этот вид очень редкий и в неволе их обитает около 10 экземпляров. Опубликованное фото демонстрирует самое большое количество глубоководных рыб, когда-либо увиденных на дне бездонного океана. Они были сняты прямо возле международной точки добычи полезных ископаемых, пишет Science Alert.

"Наши наблюдения действительно удивили нас. Мы никогда не видели сообщений о таком большом количестве рыбы в малонаселенных, ограниченных в пище", - говорит биолог-океанограф Астрид Лейтнер, работавшая над исследованиями в Университете Гавайи в Маноа.

Угри на глубине 3000 метров под водой (фото: sciencealert.com)

Исследователи бросили килограмм макрели перед камерой, снимая две минуты включенной и восемь минут выключенной, чтобы дать рыбе отдохнуть от света. Сама приманка должна была имитировать естественное падение пищи. Исследователи исследовали подводные холмы, чтобы изучить подводный мир этого региона. Как оказалось, на всех них ученые зафиксировали большие стаи угрей, приходящих на кормежку. При этом уже на 4000 метрах под водой ученым не удалось найти ни одного представителя семейства.

Поймав некоторых животных в ловушки, команда подтвердила, что это были падальщики головорезов-угрей, малоизвестный вид с менее чем 10 экземплярами в неволе по всему миру.

Исследуя современную литературу, авторы не смогли найти ни одного другого исследования ниже 1000 метров, которое выявило бы такое количество рыбы на килограмм приманки.

Напомним, что ранее в глубинах океана нашли гигантское существо с 8-метровыми щупальцами.

Как мы ранее сообщали, пингвины могут выделять веселящий газ. К такому выводу пришли датские биологи, что немного "опьянели" изучая колонии королевских пингвинов на островах между Антарктидой и Южной Америкой.