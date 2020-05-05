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Вчені підтвердили ще один спосіб передачі коронавірусу

STYLERКоронавірус    05.05.2020 - 13:59
Вчені підтвердили ще один спосіб передачі коронавірусу
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус може викликати розлад травлення, вражаючи клітини кишківника

Коронавірус COVID-19 може вражати клітини кишківника, активно там розмножуватися, а також передаватися фекально-оральним шляхом. До такого висновку прийшли вчені з Нідерландів, пише Medical Xpress.

Для того, щоб зрозуміти, як клітини людини реагують на вірус, штам SARS-CoV-2 помістили в модель органу. Нове відкриття може пояснити, чому у близько третини пацієнтів з коронавірусом є симптоми з боку ШКТ - нудота, блювання і діарея.

Також дослідники дійшли висновку, що вірус може залишатися в стулі людини ще довго після того, як респіраторні симптоми зникли. Такі дані дозволили вченим зробити висновок, що вірус може поширюватися фекально-оральним шляхом.

В експерименті взяли участь вчені з відразу кількох наукових центрів - Інституту Хабрехта, Університету Еразма і Університету Маастрихта. Вчені також визначили, що вірус може також інфікувати клітини кишечника. Під час дослідження з'ясувалося, що частинки вірусу були, як всередині, так і зовні клітин.

"Спостереження, зроблені в цьому дослідженні, дають певні докази того, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в клітинах шлунково-кишкового тракту", - сказано в статті.

Раніше ми писали, що вчені з'ясували несподівану небезпеку антисептиків. Загроза може призвести до нових спалахів коронавірусної інфекції.

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