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Ученые открыли самый крошечный вид рептилий: умиляющее фото

Автор: Анна Киселева

Исследователям из Германии, а также их мадагаскарским коллегам удалось открыть и зафиксировать на фото новый вид хамелеонов. По случайности, это оказался самый крошечный представитель рептилий в целом. Он получил название Brookesia nana. Это самый мелкий известный хамелеон и, вероятно, самая мелкая рептилия в мире: длина тела взрослого самца составляет всего 13,5 миллиметра от кончика морды до клоаки. Как выглядит и что известно о самом крошечном хамелеоне-брукезии – читайте ниже.

К настоящему моменту герпетологи описали около тридцати видов брукезий. Однако реальное разнообразие рода, скорее всего, значительно выше, поскольку его представителей не так просто найти: они не только очень малы и скрытны, но и зачастую имеют крошечные ареалы в труднодоступных участках леса. Результаты нового исследования опубликованы в статье для журнала Scientific Reports.

Ученые открыли самый маленький вид хамелеонов (фото: nature.com)

Команде исследователей во главе с Франком Глау (Frank Glaw) из Зоологической государственной коллекции Мюнхена удалось пополнить род Brookesia еще одним видом - самым мелким из известных. В ходе экспедиции на север Мадагаскара в конце 2012 года они поймали двух крошечных брукезий светло-коричневой расцветки — взрослых самца и самку, которые деталями строения отличались от всех известных представителей рода. Генетический анализ подтвердил, что миниатюрные ящерицы относятся к новому виду, который получил от первооткрывателей название Brookesia nana.

При этом ученые отмечают, что длина тела самки букрезии длинее, чем у самца примерно на 6 миллиметров (из 19,2 всего для самки).

По мнению авторов, B. nana — самый маленький хамелеон и самая маленькая рептилия в мире, а самец этого вида — самый мелкий самец среди всех амниот (группы, включающей рептилий, птиц и млекопитающих). Судя по всему, миниатюрные брукезии B. nana живут исключительно в лесах горного массива Сурата, где и были обнаружены оба известных науке экземпляра.

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Brookesia nana (фото: nature.com)

Напомним, что ранее ученые воссоздали образ древних хищников - горгонспидов, обитавших на Земле около 250 миллионов лет назад. Исследователи показали, что у животных были огромные клыки, они напоминали огромные ножи для разделывания мяса. Эти животные исчезли в результате крупнейшего в мире массового вымирания в конце пермского периода.

Также мы рассказывали, что ученые показали, как выглядело древнее животное, жившее 150 млн лет назад. Это рептилия, немного напоминающая акулу. Она признана отдельным видом ихтиозавров.

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