Ученые ошарашили фактом об алкоголе: он полезен

Британские ученые рассказали об удивительном факте об алкоголе. Если его употреблять в домашних условиях - он может улучшать память. Об этом сообщили специалисты из Эксетерского университета, пишет Scientific Reports.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали добровольцы в возрасте от 18 до 54 лет. Все люди находились дома и им предлагали выучить новые слова с лишними буквами, которые очень похожи на настоящие. Одним людям дали употребить небольшое количество спиртного, а другие пили просто воду. В результате опыта выяснилось, что те, кто употребил алкоголь - смогли запомнить больше слов, а это значит, что они проявили больше способностей к обучению, чем те, кто были трезвыми.

По словам ученых, речь идет об употреблении алкоголя только в в малых дозах. В то же время, употребление алкоголя в больших количествах может ухудшить не только память, но и в целом состояние здоровья человека, сообщили они.

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