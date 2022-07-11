Ученые определили витамин, который помогает сжигать жир

Оказывается, один из витаминов, точнее - целая группа таких, помогает ускорять метаболизм и соответственно сжигать жир.
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
По словам медика, скорость основного метаболизма в организме и витамины группы В тесно связаны.
Витамины группы В включают витамин В1, витамин В2, витамин В6, витамин В12, ниацин, пантотеновую кислоту, фолиевую кислоту и другие.
Доктор говорит, что витамины группы В являются важными веществами, которые способствуют обмену веществ и превращают углеводы, жиры, белки и другие питательные вещества в энергию.
Витамин B1 помогает организму метаболизировать углеводы, которые являются важным источником энергии.
Витамин B2 помогает сжигать жир, который является важным питательным веществом для преобразования жира в энергию.
Витамин В6 принимает участие в метаболизме таких питательных веществ, как белок и ненасыщенные жирные кислоты, а также является кофактором фермента, который играет важную роль в энергетическом обмене.
Витамин B12 играет очень важную роль в физиологических функциях организма и обмене веществ. Он может ускорить метаболизм жиров, углеводов и белков.
По словам медика, употребление продуктов, богатых витаминами группы В, является простым и эффективным способом дополнить витамины группы В.
Такие продукты включают:
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