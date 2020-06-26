Ученые определили самое опасное мясо: срочно исключите его

Ученые рассказали, какое мясо является самым вредным. По мнению специалистов в питании, свинину лучше совсем исключить из своего рациона. Этот продукт является источником многочисленных болезней. Дело в том, что именно в свинине собраны все токсичные жиры, слизь, гистамины, опасные гормоны, вещества, которые подвергаются гниению в кишечнике.

Это становится причиной инфекций, болезней кожи, артрита, артроза и даже изменений в гормональном фоне человека. Об этом сообщается на YouTube-канале "Остроумно".

Факты о свинине, которые помогут вам от нее отказаться:

Свинина содержит гормон роста, что вызывает сбои в слаженной работе организма человека. Под воздействием чужеродного гормона происходят патологические процессы: ожирение, разрастание доброкачественных и злокачественных опухолей.

Свинина содержит гистамин — вызывающий аллергию раздражитель. Аппендицит, развитие фурункулеза и холецистита, дерматитов, экземы — последствия воздействия гистамина на организм.

Свиная кровь богата онкогенными агентами, специфическими эритроцитами, выступающими в роли маркеров рака.

Вирус гриппа встречается очень часто в колбасе, попадая в продукт из легких животного. Частое употребление свинины ведет к учащению заболеваний гриппом!

Свинина — самое жирное мясо, она способствует ожирению, особенно если есть свинину в стрессовом состоянии.

Свинина очень токсична, она содержит опасные канцерогены и не уступает по своей вредности алкоголю и табаку. Есть предположения о канцерогенности свиных половых гормонов.

Как мы ранее писали, назван самый вредный хлеб, он очень опасен для здоровья