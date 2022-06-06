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Ученые определили группу крови, которая наиболее подвержена болезням сердца

Коллаж РБК-Украина: какая группа крови больше всего подвержена сердечным болезням
Автор: Светлана Мащенко

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых распространенных причин смертности в мире. Ученые обнаружили, что между группой крови человека и риском болезней сердца существует определенная зависимость.

Об этом пишет Daily Express.

Так, согласно исследованию, проведенному Гарвардской школой общественного здоровья, люди с группами крови A (II), B (III) или AB (IV) имеют более высокий риск ишемической болезни сердца, чем люди с группой крови 0 (I).

При этом самый высокий риск сердечных заболеваний именно у людей, которые являются носителями IV группы крови (AB).

"Хотя люди не могут изменить свою группу крови, наши выводы могут помочь врачам лучше понять, кто находится в группе риска развития сердечных заболеваний", - считают исследователи.

Группу крови вы изменить не можете, но риск уменьшить - можете

Исследователи говорят, если вы знаете, что у вас более высокий риск, вы можете уменьшить риск ведением более здорового образа жизни. Например, вы можете начать правильно питаться, быть физически активными, а также бросить курить.

Не только болезни сердца

Ученые также обнаружили, что первая группа крови имеет не только меньший риск сердечных заболеваний, но и рака желудка.

А вот люди со второй группой чаще других болеют раком желудка. Исследователи полагают, что это может быть связано с тем, что инфекция H. pylori (вызывающая хеликобактериоз) чаще встречается у людей с группой крови А.

Это бактерия, которая обычно встречается в желудке и двенадцатиперстной кишке. Она может вызвать воспаления и язвы.

Люди с четвертой группой крови также более склонны к проблемам с памятью. А те, у кого вторая группа, могут иметь больше кортизола - гормона стресса.

Какая группа крови самая частая у украинцев

Отметим, что у каждой нации есть определенные различия относительно соотношением людей по группам крови.

У украинцев самой распространенной группой крови является вторая группа (А) - 40 %. Далее идут первая группа (0) - 37 %, третья (В) - 17 %, четвертая (АВ) - 6 %.

Ранее мы писали, люди с какой группой крови чаще всего становятся долгожителями.

Также сообщалось, какая группа крови наиболее подвержена инфаркту.

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