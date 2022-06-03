Ученым удалось выяснить, люди с какой группой крови живут дольше и здоровее
Японцы буквально "помешаны" на группах крови. Они и гороскопы по ним составляют, и гадают, и на работу принимают, и женятся учитывая такие параметры, какая группа крови. Но не только. Они также исследуют, люди с какой группой крови живут дольше и почему.
Читайте ниже в нашей статье интересные выводы ученых о группах крови.
Кто меньше болеет и дольше живет
"Люди с типами A (II), B (III) и AB (IV) более склонны к развитию рака поджелудочной железы, чем тип 0 (I)", - говорится в японском издании Taishu.
К таким выводам ученые пришли после 8 лет наблюдения за 100 000 людьми. К тому же исследования, подтверждающие результаты этих опросов, с тех пор проводились в США, Италии и Китае.
Что же касается других заболеваний, исследователи говорят, что также существуют различия в зависимости от группы крови.
Каждая группа крови имеет склонность к той или иной болезни
"Основными причинами существенной разницы вероятности заболеть в зависимости от группы крови являются: разница в иммунитете в зависимости от группы крови; каждый возбудитель болезни имеет или стремится иметь специфический тип крови", - пишут ученые.
Например, клетки кишечной палочки, вызывающие пищевое отравление, состоят из веществ типа А. Поэтому реакция антиген-антитело, препятствующая инвазии (внедрению) кишечной палочки типа А, не работает в организме людей с типом крови А (II группой). Поэтому люди с такой группой более склонны к пищевым отравлениям.
Тип 0 (I группа) наименее восприимчивые к болезням, потому что у них самый сильный иммунитет.
Что со II группой (А), с которой живет большинство украинцев?
Люди с типом А подвержены в 1,5 раза большему риску тромбоза, который вызывает как инфаркт головного мозга, так и инфаркт миокарда, чем тип 0.
Кроме того, тип А также подвержен диабету, который с более высокой вероятностью может вызвать инфаркт головного мозга и инфаркт миокарда.
Группа B (III) на втором месте по силе иммунитета
Тем ни менее, существует довольно много возбудителей, предпочитающих тип В.
"Тип B восприимчив к заболеваниям легких, таким как пневмония. Пневмококк, вызывающий пневмонию, относится к типу B. Что касается туберкулеза, уровень инфицирования типа B на 10% выше, чем тип 0. Кстати, тип A выше на 5%", - говорится в результатах исследования.
Кроме того некоторые сальмонеллы и кишечная палочка предпочитают тип B.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что группа 0 (I) обладает самым сильным иммунитетом и менее подвержена большинству заболеваний, поэтому ее можно назвать "группой долголетия".
" У I группы меньше вероятность страдать заболеваниями такими как диабет, инфаркт головного мозга и инфаркт миокарда, а также аутоиммунными заболеваниями, такими как злокачественная анемия и ревматическая лихорадка", - резюмировали исследователи.
Но не все так гладко
Существует также заболевание высокого риска для I группы крови. Это язва. Язва желудка на 15% более вероятно нежели у ІІ группы, а язва двенадцатиперстной кишки - на 30% больше.
Причина этого на данный момент не ясна, но люди I группы крови, как правило, имеют высокий уровень желудочной кислоты.
Самый редкий тип - AB
Последним является тип АВ (IV), который в Украине имеют только 6% людей.
Хотя считается, что у такого типа слабый иммунитет и нет антител ни типа А, ни типа В, это не означает, что люди с такой группой восприимчивы ко всем инфекционным заболеваниям.
К примеру, к холере эта группа имеет более стойкий иммунитет.
Сложность в исследовании этого типа крови заключается в его редкости. Поэтому более точных выводов ученые дать пока не могут.
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