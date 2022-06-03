Ученым удалось выяснить, люди с какой группой крови живут дольше и здоровее

Японцы буквально "помешаны" на группах крови. Они и гороскопы по ним составляют, и гадают, и на работу принимают, и женятся учитывая такие параметры, какая группа крови. Но не только. Они также исследуют, люди с какой группой крови живут дольше и почему.

Читайте ниже в нашей статье интересные выводы ученых о группах крови.

Кто меньше болеет и дольше живет

"Люди с типами A (II), B (III) и AB (IV) более склонны к развитию рака поджелудочной железы, чем тип 0 (I)", - говорится в японском издании Taishu.

К таким выводам ученые пришли после 8 лет наблюдения за 100 000 людьми. К тому же исследования, подтверждающие результаты этих опросов, с тех пор проводились в США, Италии и Китае.

Что же касается других заболеваний, исследователи говорят, что также существуют различия в зависимости от группы крови.

Каждая группа крови имеет склонность к той или иной болезни

"Основными причинами существенной разницы вероятности заболеть в зависимости от группы крови являются: разница в иммунитете в зависимости от группы крови; каждый возбудитель болезни имеет или стремится иметь специфический тип крови", - пишут ученые.

Например, клетки кишечной палочки, вызывающие пищевое отравление, состоят из веществ типа А. Поэтому реакция антиген-антитело, препятствующая инвазии (внедрению) кишечной палочки типа А, не работает в организме людей с типом крови А (II группой). Поэтому люди с такой группой более склонны к пищевым отравлениям.

Тип 0 (I группа) наименее восприимчивые к болезням, потому что у них самый сильный иммунитет.

Что со II группой (А), с которой живет большинство украинцев?

Люди с типом А подвержены в 1,5 раза большему риску тромбоза, который вызывает как инфаркт головного мозга, так и инфаркт миокарда, чем тип 0.

Кроме того, тип А также подвержен диабету, который с более высокой вероятностью может вызвать инфаркт головного мозга и инфаркт миокарда.

Группа B (III) на втором месте по силе иммунитета

Тем ни менее, существует довольно много возбудителей, предпочитающих тип В.

"Тип B восприимчив к заболеваниям легких, таким как пневмония. Пневмококк, вызывающий пневмонию, относится к типу B. Что касается туберкулеза, уровень инфицирования типа B на 10% выше, чем тип 0. Кстати, тип A выше на 5%", - говорится в результатах исследования.

Кроме того некоторые сальмонеллы и кишечная палочка предпочитают тип B.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что группа 0 (I) обладает самым сильным иммунитетом и менее подвержена большинству заболеваний, поэтому ее можно назвать "группой долголетия".

" У I группы меньше вероятность страдать заболеваниями такими как диабет, инфаркт головного мозга и инфаркт миокарда, а также аутоиммунными заболеваниями, такими как злокачественная анемия и ревматическая лихорадка", - резюмировали исследователи.

Но не все так гладко

Существует также заболевание высокого риска для I группы крови. Это язва. Язва желудка на 15% более вероятно нежели у ІІ группы, а язва двенадцатиперстной кишки - на 30% больше.

Причина этого на данный момент не ясна, но люди I группы крови, как правило, имеют высокий уровень желудочной кислоты.

Самый редкий тип - AB

Последним является тип АВ (IV), который в Украине имеют только 6% людей.

Хотя считается, что у такого типа слабый иммунитет и нет антител ни типа А, ни типа В, это не означает, что люди с такой группой восприимчивы ко всем инфекционным заболеваниям.

К примеру, к холере эта группа имеет более стойкий иммунитет.

Сложность в исследовании этого типа крови заключается в его редкости. Поэтому более точных выводов ученые дать пока не могут.