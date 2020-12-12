Вчені пояснили важку форму COVID-19: не хронічні хвороби

Вчені знайшли гени важкого перебігу коронавірусу (колаж: РБК-Україна)

Дослідники визначили, що у деяких пацієнтів, стан яких погіршився до важкого під час лікування від коронавірусної інфекції, мають загальні гени. Вчені знайшли кілька відмінностей в геномах людей, легко переносять COVID-19, а також тих, кому знадобилося інтенсивне лікування. Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих у науковому журналі Nature.

Як повідомляється, фахівці Единбурзького університету, у вивченні питання відібрали для участі 2,2 тисячі пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. Дослідники проаналізували ДНК пацієнтів, потім порівняли їх геноми з геномами здорових людей з метою визначити відмінності й знайшли кілька спільних. Першим з них виявився ген TYK2.

Вчені виявили одні й ті ж модифікації генів OAS1, OAS2, OAS3, а також TYK2, DPP9 і IFNAR2. Як говориться в дослідженні, варіації в п'яти генах були пов'язані з розвитком важкого перебігу COVID-19. Як стверджують вчені, вони можуть призводити до порушення формування імунітету і розвитку запалення легенів.

Автори публікації впевнені: це дослідження може пролити світло на те, де саме відбувається збій в імунній системі, і допомогти підібрати нові методи лікування.

"Якщо ми оберемо правильне втручання для наступних клінічних випробувань, то ми виявимо, що воно спрацює раніше і може врятувати десятки тисяч життів", – заявив консультант Королівської лікарні Единбурга професор Кеннет Бейлі.

Нагадаємо, що раніше секретар РНБО заявив українцям про те, що цибуля і часник допоможуть протистояти коронавірусу.

До цього повідомлялося, що Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Вакцинація в Штатах почнеться менше ніж через 24 години.

Зазначимо, що в Україні за минулу добу підтвердили 12 811 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 13 653 пацієнта.