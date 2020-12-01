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Секретарь СНБО - украинцам: лук и чеснок помогут противостоять коронавирусу

Вторник 01 декабря 2020 17:51
Секретарь СНБО - украинцам: лук и чеснок помогут противостоять коронавирусу
Секретарь СНБО посоветовал украинцам лук и чеснок от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Секретарь СНБО назвал средства, которые помогли ему не заразиться коронавирусом

Секретарь Совета Национальной Безопасности Украины Алексей Данилов порекомендовал украинцам укреплять здоровье с помощью чеснока и лука. По словам Данилова, такие средства помогают поддержать иммунитет во время распространения коронавируса.

Алексей Данилов признался журналистам издания УНИАН, что никогда не болел коронавирусом и отметил, что ему некогда болеть – очень много работы. Кроме того, секретарь СНБО добавил, что для поддержания иммунитета он есть витамины и обязательно употребляет чеснок и лук.

"Я употребляю обязательные витамины. Во-вторых, есть понимание и когда я с самого начала сказал, что надо употреблять чеснок и лук – это не была какая-то шутка. Вы знаете, у меня есть определенное образование. Там очень много фитонцидов. То, что касается поддержки внутреннего иммунитета, – это обязательная вещь для того, чтобы вы были здоровы", - сказал Данилов.

Стоит напомнить, что ранее мы писали о том, что киевский врач-инфекционист Ольга Голубовская развеяла миф о том, что лук и чеснок смогут предотвратить развитие коронавируса.

Также ранее мы рассказывали о том, что врач рассказала о результатах эксперимента с луком и чесноком против бактерий и опровергла миф о том, что они могут противостоять вирусам и инфекциям.

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Новости Украины Жизнь лукчеснокСНБО

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