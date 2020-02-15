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Ученые обнаружили уникальный суперпродукт: защищает от болезней сердца и онкологии

STYLERЖизнь    15.02.2020 - 19:41
Ученые обнаружили уникальный суперпродукт: защищает от болезней сердца и онкологии
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Ученые назвали новый суперпродукт, который поможет справиться с раком

Ученые-медики обнаружили уникальный суперпродукт, который способен предотвратить онкологические заболевания, а также существенно может укрепить сердечно-сосудистую систему. Это растение, которое называется амарант (в народе его называют щирица).

Как пишет издание "МедикФорум", зерна этого растения полезны специальными веществами, которые могут предотвратить диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы и даже эффективны против онкологических заболеваний. В амаранте есть фитохимические соединения, такие как рутин и никотифлорин, а также пептиды.

Эти вещества могут бороться с гипертонией. Из зерен амаранта делают масло, которое прекрасно справляется с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, так как в нем есть содержание витамина С.

Ученые обнаружили уникальный суперпродукт: защищает от болезней сердца и онкологии

Растение амарант обладает уникальными целебными свойствами

В одном стакане крупы амаранта содержится 28 г белка, 15 мг железа. Также в этом растении есть важный источник аминокислоты – лизина, белки альбумина и глобулина.

Как отмечают ученые, в амаранте есть большое количество кальция, магния, фосфора и калия, ненасыщенных жиров – около 10%, и 77% ненасыщенных кислот, в том числе и линолевая. Именно она отвечает в организме человека за нормальную жизнедеятельность.

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