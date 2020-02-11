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Вызывает рак: врачи назвали самый опасный продукт

STYLERЖизнь    11.02.2020 - 07:34
Вызывает рак: врачи назвали самый опасный продукт
Назван продукт питания, который вызывает рак (фото: pixabay)

Онкологи назвали продукт питания, который вызывает возникновение онкологических заболеваний

Красное мясо может способствовать возникновению онкологических заболеваний и приводить к раку поджелудочной железы. Об этом сообщил врач-онколог Андрей Пылев одному из российских изданий. Врач также порекомендовал избегать очень горячей пищи.

Медик рассказал, какие еще продукты опасны и могут вызывать онкологию. По словам врача, кофе и шоколад могут провоцировать патологические состояния, но к раку, к счастью, не приводят.

"Из доказанных факторов – это избыточное потребление химически обработанного красного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе. Если алкоголь, то здесь очень опосредованный путь возникновения рака, и речь идет не о спиртном в целом", – сообщил Пылев.

По его словам, жирная пища, красное мясо в большом количестве, а также алкоголь могут вызвать рак. Кроме того, уточнил онколог, малоподвижный образ жизни и ожирение также могут способствовать развитию опухоли.

Он добавил, что курение является фактором, который повышает риск развития рака в 30-50 раз.

Кстати, также опасным оказалось растительное масло для жарки и фритюра, которое влияет на развитие воспалительных заболеваний кишечника и провоцирует рак толстой кишки. Специалисты советуют использовать масло в свежем и холодном виде.

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