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Вчені виявили унікальний суперпродукт: захищає від хвороб серця та онкології

STYLERЖиття    15.02.2020 - 19:41
Вчені виявили унікальний суперпродукт: захищає від хвороб серця та онкології
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Вчені назвали новий суперпродукт, який допоможе впоратися з раком

Вчені-медики виявили унікальний суперпродукт, який здатний запобігти онкологічним захворювання, а також істотно може зміцнити серцево-судинну систему. Це рослина, яка називається амарант (в народі його називають щириця).

Як пише видання "МедикФорум", зерна цієї рослини корисні спеціальними речовинами, які можуть запобігти діабету, захворюванням серцево-судинної системи та навіть ефективний проти онкологічних захворювань. Амарант має фітохімічні сполуки, такі як рутин і нікотифлорин, а також пептиди.

Ці речовини можуть боротися з гіпертонією. Із зерен амаранту роблять масло, яке чудово справляється з профілактикою серцево-судинних захворювань, через те, що в ньому є вміст вітаміну С.

Вчені виявили унікальний суперпродукт: захищає від хвороб серця та онкології

Рослина амарант володіє унікальними цілющими властивостями

В одній склянці крупи амаранту містить 28 г білка, 15 мг заліза. Також в цій рослині є важливе джерело амінокислоти – лізину, білки альбуміну і глобуліну.

Як відзначають вчені, в амаранті є велика кількість кальцію, магнію, фосфору і калію, ненасичених жирів – близько 10%, і 77% ненасичених кислот, в тому числі й лінолевої. Саме вона відповідає в організмі людини за нормальну життєдіяльність.

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