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Ученые сделали новое заявление об онкологии: смартфоны действительно виноваты

STYLERЖизнь    09.02.2020 - 11:15
Ученые сделали новое заявление об онкологии: смартфоны действительно виноваты
Рак могут вызывать сотовые телефоны (Коллаж РБК-Украина)

Ученые назвали нюансы, при которых сотовые телефоны могут вызывать онкологию

Онкология забирает немало жизни украинцев и причины возникновения болезни до сих пор неясны. Ученые всех стран мира проводят различные исследования на тему рака и находят подтверждения о том, что может вызывать болезнь.

Так, ученые Йельской школы общественного здравоохранения пришли к выводу, что смартфоны действительно могут вызвать рак, но только у людей, которые имеют генетические вариации в определенных генах.

Для исследования они обследовали более 900 пациентов и изучили 176 генов. Они обнаружили 10 вариаций SPN, которые увеличивают риск появления рака щитовидной железы среди пользователей сотовых телефонов. Риск развития онкологических заболеваний у людей, у которых было обнаружено SPN в четырех генах, в два раза выше, чем у тех, кто не имеет полиморфизмов в генах.

"Наше исследование обнаружило доказательства того, что генетическая восприимчивость влияет на связь между использованием сотового телефона и раком щитовидной железы", - рассказал автор исследования, доктор медицинских наук, профессор кафедры наук об окружающей среде в Йельской школе общественного здравоохранения Явэй Чжан.

Также для работы были изучены данные пациентов с 2001 по 2011 год. Этот период был выбран не случайно, так как в тот период сотовые телефоны были не у всех. Кроме того, ученые обнаружили еще один нюанс – ранние сотовые телефоны оказывали более негативное влияние на здоровье, чем современные смартфоны.

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