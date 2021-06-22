Ученые обнаружили новый симптом коронавируса, который появляется после прививки

Британские ученые обнаружили новый симптом коронавируса , который встречается только у людей, вакцинированных от COVID-19.

Как проявляется симптом?

Так, по данным крупнейшего в мире исследования COVID-19 и приложения для отслеживания симптомов, у привитых пациентов инфекция проявляется в первую очередь из-за частого чихания. В частности у непривитых оно чаще всего считается признаком простуды или аллергии, а не заражения.

По словам ученые, люди, которые привились и через некоторое время опять заболели на коронавирус, даже в легкой форме, также называли чихание одним из признаков болезни.

Признаки заболевания коронавирусом?

Кроме того, наиболее распространенными признаками заболевания на коронавирус остаются высокая температура, потеря вкуса или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и постоянный кашель.

Ученые говорят, что если человек сделал прививку и начал много чихать без причин, то необходимо остаться дома и сдать тест на коронавирус. Кроме того, это важно, если человек живет с людьми, которые подвержены высокому риску заражения.

Как действует вакцина?

Как известно, вакцина готовит ваш организм к борьбе с инфекцией, вирусом или болезнью. Они содержат неактивные или ослабленные фрагменты патогена, которые вызывают или имитируют болезнь.

Кроме того, это побуждает иммунную систему распознавать инфекцию и вырабатывать антитела для борьбы с ней. У большинства людей этот процесс происходит незаметно, но иногда возможны побочные эффекты, такие как боль в месте прививки или временная лихорадка.