Ученые обнаружили новую разновидность коронавируса: стоит ли паниковать

Ученые нашли новый штамм COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Ученые обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, который имеет несколько мутаций. Выявленную генетиками в ЮАР разновидность COVID-19 дали название 501.V2.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Звели Мхизе в своем Twitter.

По словам чиновника, группа ученых секвенировала сотни образцов со всей страны с начала пандемии в марте. Они заметили, что конкретный вариант все чаще доминирует в результатах выборок, собранных за последние два месяца.

Кроме того, врачи предоставляют неофициальные данные об изменении клинической эпидемиологической картины, в частности, отмечая, что они наблюдают большую долю более молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, проявляющихся в критическом состоянии.

"Таким образом, собранные данные убедительно свидетельствуют о том, что нынешняя вторая волна, которую мы переживаем, обусловлена этим новым типом (вируса)", - заявил Мхизе.

Объясняя полученные данные, профессор Салим Абдул Карим сказал, что вторая волна распространяется быстрее, чем первая. Об этом рассказали в Минздраве ЮАР.

"Неясно, имеет ли вторая волна больше или меньше смертей, иными словами, степень тяжести все еще очень неясна. Мы ожидаем, что это будет менее опасный вирус, но на данный момент у нас нет четких доказательств. Мы не видели никаких тревожных сигналов в отношении наших текущих данных о смертности", - сказал он.

Отмечается, что этот новый штамм коронавируса имеет три мутации в рецептор-связывающем домене, который является фактической частью вируса, прикрепляющейся к клетке человека.

Одна из интерпретаций этих изменений заключается в том, что они увеличивают сродство к рецептору ACE2. Две другие возможные мутации добавляют некоторый потенциал "ускользания" антител, но все последствия комбинации трех мутаций пока недостаточно изучены.

Профессор Карим также заявил, что новый тип COVID-19 увеличил вирусную нагрузку в организме, что в свою очередь может привести к большей заразности.

"Если существует более высокая трансмиссивность, это может привести к более высокому R0 (количество дополнительных людей, которых может заразить один пациент). В то время как другие вирусы все еще передаются, этот вирус распространяется настолько быстрее, что когда мы берем мазки, мы видим преобладающий вариант. Это может привести ко второй волне, у которой может быть намного больше случаев, чем у первой волны", - заявил ученый.

Профессор уточнил, что в ЮАР от 80 до 90% случаев заражения - это именно мутированный тип 501.V2.

Как подчеркнул премьер-министр Мхизе, хотя эта мутация вызывает беспокойство, поводов для паники нет.

"Мы обращаемся ко всем средствам массовой информации, медицинскому и научному сообществу с призывом сосредоточиться на фактах и ​​избегать спекуляций или недоказанных заявлений, а также порождать панику и дезинформацию", - заявил он.

Чиновник также добавил, что на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что необходимо изменить клиническое лечение и ведение пациентов с COVID-19, и что это открытие не требует дополнительных ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что недавно в Британии обнаружили новую разновидность COVID-19, которая быстро распространяется.

Напомним также, что украинский врач заявил о том, что бессимптомный коронавирус может вызвать опасные осложнения.