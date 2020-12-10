ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Бессимптомный коронавирус может вызвать опасные осложнения

Киев, Четверг 10 декабря 2020 22:43
Бессимптомный коронавирус может вызвать опасные осложнения
Врач рассказала о бессимптомном COVID-19 у пациентов и об осложнениях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Коронавирус может проходить у пациента без характерных симптомов, однако при этом уже после выздоровления способен вызывать серьезные осложнения через некоторое время.

Об этом рассказала главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан в интервью "Главкому".

"Тем, кто в начале рассказывали о якобы безсимптомности болезни, и у них вообще якобы все хорошо, я тогда еще сказала, что рано об этом говорить", - отметила она.

Медик обратила внимание, что болезнь еще недостаточно изучена, а сам вирус постоянно мутирует.

Мостепан сообщила, что в ее клинике уже наблюдали случаи повторного заражения пациентов COVID-19.

"Есть такие случаи, к сожалению. Я бы сказала, что это не заражение из-за разных штаммов, а, возможно, это проявляется как ответ иммунной системы. Но все это еще изучается, с чем это связано: именно ответ иммунной системы этих повторных заражений. Болезнь еще достаточно нова", - сказала она.

Главврач столичной больницы назвала некоторые примеры осложнений, которые могут возникнуть у человека после выздоровления, когда он перенес эту болезнь бессимптомно.

"Действительно, мы видим статьи о том, что некоторые из тех, кто бессимптомно перенес эту болезнь, через месяц наблюдают миокардиты, у кого-то страшные головные боли или подагра (воспалительный артрит), а у других - проблемы с почками. Еще достаточно не изучена история повторных заражений, иммунного ответа", - объяснила она.

Медик также добавила, что в больнице видели несколько случаев, когда больной "как будто выздоровел, но через три недели снова заболел", а некоторые переболели еще в мае, и сейчас - снова заразились COVID-19.

Ранее украинский врач объяснила, для кого именно COVID-19 самый опасный.

Также мы писали о том, что в Украине циркулирует несколько штаммов COVID-19, и врач рассказала о повторных заражениях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь врачиболезньсимптомыКоронавирус

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь