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Быстро распространяется: в Великобритании обнаружили новую разновидность COVID-19

Великобритания , Вторник 15 декабря 2020 16:33
Быстро распространяется: в Великобритании обнаружили новую разновидность COVID-19
В Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Великобритании обнаружена новая разновидность коронавируса, которая очень быстро распространяется. Уже выявлено более 1000 случаев заражения преимущественно на юге Англии.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает Sky News.

Новая разновидность COVID-19 распространяется быстрее, чем существующий штамм коронавируса, и считается, что он способствует "очень резкому, экспоненциальному росту" случаев заболевания на Юго-Востоке страны.

На данный момент он был обнаружен в 60 районах и, как полагают, вирус аналогичен мутации, обнаруженной в других странах в последние месяцы.

Министр здравоохранения сказал, что в настоящее время нет доказательств того, что новый штамм не будет реагировать на вакцины COVID-19, внедряемые по всей стране.

Также он подчеркнул, что пока нет данных, которые указывали бы, что новый вариант инфекции вызывает тяжелую форму заболевания.

Главный врач профессор Крис Уитти сказал, что новый штамм не является более опасным, чем существующие. Он отметил, что, возможно, это может повлиять на эффективность вакцины, но это было бы "удивительно".

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, кого бесплатно будут прививать от COVID-19.

Ранее Киевский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, почему массовое тестирование на COVID-19 бесполезно.

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