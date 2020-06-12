Ученые обнаружили носорогих драконов, которых считали вымершими: что известно о рептилии

Ученые обнаружили на индонезийском острове Суматра носорогого дракона - очень редкую ящерицу Модильяни (Harpesaurus modiglianii), которую не видели уже около 130 лет.

Рептилия принадлежит к семейству ящериц Agamidae, которые обычно называют ящерицами-драконами, и включают такие виды, как бородатые драконы. Об этом пишет Science News.

Как отмечал герпетолог из Тель-Авивского университета Шей Мейри, многие ящерицы-драконы живут в небольших труднодоступных местах, что затрудняет изучение рептилий. По его словам, существует 30 видов агамидов, которые никогда не были замечены с тех пор, как они были впервые описаны в 1891 году.

Носорогий дракон получил свое "научное" название Harpesaurus modiglianii в честь итальянского исследователя Элио Модильяни в 1933 году, который изучал рептилию.

Как говорится в исследовании, опубликованном в Taprobanica: The Journal of Asian Biodiversity, в июне 2018 года герпетолог Тасун Амарасингхе с независимым биологом, специалистом по дикой природе Чедунасом Адха Путрой проводили работы в горном районе, окружающем озеро Тоба в Индонезии, на севере Суматры. У озера, которое заполняет кальдеру супервулкана, Путра обнаружил мертвую ящерицу с интересными морфологическими особенностями, но он не был уверен, что это было. Образец отправили в Джакарту. Там и выяснилось, что это ящерица Модильяни.

Эта иллюстрация ящерицы Модильяни - носорогого дракона - была сделана в 1933 году на основе оригинальной ящерицы, впервые найденной в 1891 году (Фото: sciencenews.org)

Амарасингхе попросил Путру вернуться в кальдеру и посмотреть, есть ли там живые особи. По словам биолога, через пять дней Путра нашел то, что искал. Он сфотографировал ящерицу и измерил размеры и форму ее частей тела, таких как длина ее носового рога и головы. Он также наблюдал за поведением, прежде чем выпустить дракона в ту же ночь.

Используя эти данные, Амарасингх сравнил ящерицу с той, что была описана в 1933 году, и пришел к выводу, что живая ящерица и мертвая, на которую наткнулся Путра, на самом деле были ящерицами Модильяни.

Отметим, что древний образец генуэзского музея был бледно-голубого цвета, но теперь известно, что естественный цвет ящерицы в основном светящийся зеленый.

Ящерица Модильяни способна менять свой окрас (Фото: sciencenews.org)

Амарасингхе, Путра и коллеги сообщают, что из-за камуфляжа и поведения на деревьях носорогие драконы похожи на африканских горных хамелеонов.

Ученые в восторге от своей находки, но беспокоятся о будущем ящерицы.

"Живой дракон был найден за пределами охраняемой территории, а поблизости происходит массовая вырубка лесов", - заявил Амарасингхе.

Открытие дает проблеск надежды на сохранение ящерицы, говорят биологи, ведь до обнаружения рептилии никто не знал, где именно живет ящерица Модильяни или вымерла ли уже рептилия.

Добавим, что деревянное искусство и сказки батаков - коренных жителей региона - показывают, что ящерицы занимают особое место в мифологии местных жителей.

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