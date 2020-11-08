Ученые обнаружили еще одну скрытую пользу кофе: вы будете удивлены

Специалисты провели за последние годы не одно исследование о влиянии кофе на организм человека. И большинство из них подтверждают, что этот напиток несет в себе пользы намного больше, чем вреда.

Научные работники из Катанийского университета в Италии развенчали очередной миф о кофе. Они провели метаанализ 127 исследований из разных стран мира и использовали метод выборки – свели все полученные данные ранее, чтобы сделать супер-исследование. Об этом пишет Bigmir.net.

Что удалось выяснить исследователям:

Кофе снижает риск распространения многих раковых заболеваний, включая рак груди, рак прямой кишки, рак матки и предстательной железы в среднем на 2-20%.

Кофе снижает угрозу сердечно-сосудистых заболеваний на 5%

Кофе уменьшает риск развития болезни Паркинсона на 30%

Кроме того, кофе является источником антиоксидантов, молекулы которых борются со свободными радикалами. Этот процесс отвечает за процесс старения организма. Кофе помогает восстановить ДНК и предотвращает образование раковых клеток.

Ученые отметили, что кофе успокаивает тело и дает человеку силы справиться с жизненными ситуациями. Для максимальной пользы нужно выпивать в сутки 4-5 чашек кофе в день. Но беременным женщинам этот напиток категорически противопоказан.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали самый полезный сок для сердечно-сосудистой системы.

А также мы рассказывали о том, какие продукты категорически нельзя смешивать с кофе.