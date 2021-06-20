ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ученые обнаружили еще одно негативное свойство фастфуда: будоражит иммунную систему

Новина українською →
Воскресенье 20 июня 2021 17:46
Ученые обнаружили еще одно негативное свойство фастфуда: будоражит иммунную систему Фото: ученые сделали заявление о вреде фастфуда на иммунную систему (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Фастфуд может вызывать в организме иммунную реакцию, схожую с реакцией на опасную бактериальную инфекцию. Новое исследование ученых поставило под вопрос безопасность еды из кафе быстрого питания.

Что обнаружили ученые и какое воздействие имеет фастфуд на организм, рассказали в издании "Контракты".

Ученые провели исследование на мышах и давали им "эквивалент" пищи быстрого питания с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли. На такой диете мышей держали ровно месяц и не давали им свежих овощей, фруктов или клетчатки.

Такая диета привела к тому, что у мышей начало увеличиваться количество иммунных клеток в крови. Такая реакция бывает в организме в том случае, если организм поражен микробной или бактериальной инфекцией.

Кроме того, исследователи обнаружили еще одно свойство диеты из фастфуда – такая еда вызывает агрессивное состояние тревоги, которая из-за регулярного употребления такой пищи может сохраняться довольно продолжительное время.

"Нездоровая диета привела к неожиданному увеличению количества определенных иммунных клеток в крови мышей, особенно гранулоцитов и моноцитов", - рассказала один из авторов исследования Анетт Крайст.

Она объяснила, что организм мышей начал реагировать на диету быстрого приготовления так, как будто в организме появился вирус или бактерия, которую начал атаковать иммунитет.

По словам ученых, простой отказ от фастфуда и возврат к режиму обычного питания будет недостаточным для отмены изменений в организме. После того как мышей вернули к обычной зерновой диете, воспаление в их организмах исчезло, но генетическое программирование осталось.

"Недавно было обнаружено, что врожденная иммунная система имеет форму памяти. После инфекции защитные силы организма остаются в состоянии тревоги, чтобы быстрее отреагировать на новую атаку", - отмечается в исследовании.

Такая реакция организма ранее наблюдалась только после воздействий вирусов и инфекций, и не была связана с едой. А это значит, по словам ученых, что регулярное употребление фастфуда может быть связано с диабетом второго типа, ожирением и проблемами с сердечной системой.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали самый полезный горячий напиток, который избавит от кашля и улучшит настроение.

А также рассказывали о том, что ученые объяснили, почему планета нагревается и меняется климат.

Читайте РБК-Украина в Google News
исследование ученые здоровая еда
LITE
Троица 2021: что нельзя делать 20 июня, важные традиции и обычаи большого праздника
Троица 2021: что нельзя делать 20 июня, важные традиции и обычаи большого праздника