Почему планета быстрее нагревается и меняется климат: ответ ученых

Ученые Geophysical Research Letters объяснили смену климата на планете Земля. Планета поглощает больше тепла, чем отдает в космос.

Об этом сообщает пресс-служба NASA , ссылаясь на исследование ученых.

Энергетический дисбаланс Земли с 2005 по 2019 год увеличился примерно вдвое. Это приводит к тому, что планета, в том числе и мировой океан, быстрее нагревается, говорится в сообщении.

Климат на планете, по данным ученых, зависит от баланса того, сколько энергии Солнца поглощают атмосфера и поверхность Земли, а также сколько тепла отдает планета в космос.

"Тенденции, которые мы обнаружили, весьма тревожны", - сказал один из авторов исследования Норман Леб.