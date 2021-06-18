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Почему планета быстрее нагревается и меняется климат: ответ ученых

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Вашингтон, Пятница 18 июня 2021 15:03
Почему планета быстрее нагревается и меняется климат: ответ ученых Фото: почему в мире меняется климат (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Ученые Geophysical Research Letters объяснили смену климата на планете Земля. Планета поглощает больше тепла, чем отдает в космос.

Об этом сообщает пресс-служба NASA, ссылаясь на исследование ученых.

Энергетический дисбаланс Земли с 2005 по 2019 год увеличился примерно вдвое. Это приводит к тому, что планета, в том числе и мировой океан, быстрее нагревается, говорится в сообщении.

Климат на планете, по данным ученых, зависит от баланса того, сколько энергии Солнца поглощают атмосфера и поверхность Земли, а также сколько тепла отдает планета в космос.

"Тенденции, которые мы обнаружили, весьма тревожны", - сказал один из авторов исследования Норман Леб.

Напомним, исследователи Университетского колледжа Лондона установили, что лед в прибрежных районах Арктики истончается в два раза быстрее, чем считалось ранее.

Отметим, метеорологи зафиксировали "ошеломляющую" жару в Арктике.

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планета климат глобальное потепление
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