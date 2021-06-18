Почему планета быстрее нагревается и меняется климат: ответ ученых
Ученые Geophysical Research Letters объяснили смену климата на планете Земля. Планета поглощает больше тепла, чем отдает в космос.
Об этом сообщает пресс-служба NASA, ссылаясь на исследование ученых.
Энергетический дисбаланс Земли с 2005 по 2019 год увеличился примерно вдвое. Это приводит к тому, что планета, в том числе и мировой океан, быстрее нагревается, говорится в сообщении.
Климат на планете, по данным ученых, зависит от баланса того, сколько энергии Солнца поглощают атмосфера и поверхность Земли, а также сколько тепла отдает планета в космос.
"Тенденции, которые мы обнаружили, весьма тревожны", - сказал один из авторов исследования Норман Леб.
Напомним, исследователи Университетского колледжа Лондона установили, что лед в прибрежных районах Арктики истончается в два раза быстрее, чем считалось ранее.
Отметим, метеорологи зафиксировали "ошеломляющую" жару в Арктике.