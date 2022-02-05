Ученые назвали витамин, дефицит которого в 14 раз повышает риски тяжелого COVID-19
Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также показали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью.
Об этом пишет EurekAlert.
По словам ученых, наличие в организме инфекции может снижать уровень витамина D. Поэтому ученые решили исследовать его показатели, которые получили от 2 недель до 2 лет к COVID-19, и сравнили их с течением болезни.
В результате оказалось, что дефицит витамина D является фактором риска тяжелого течения COVID-19.
Как проводили эксперимент
Витамин D полезен при аутоиммунных, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваниях. С началом пандемии COVID-19 врачи стали чаще назначать его для профилактики инфекции. Все потому, что он играет важную роль в стимулировании иммунной системы.
Ученые из Израиля показали, как конкретные показатели влияют на течение инфекции. В их эксперименте приняли участие 1 176 человек.
Оказалось, что дефицитные состояния в 14 раз повышали тяжелое течение COVID-19.
К тому же смертность на фоне дефицита составляла 25,6%, а при оптимальных показателях – 2,3%.
Ученые подытожили, что низкий уровень витамина D способствует тяжести и смертности от COVID-19.
Кто в группе риска
- людям с ожирением, у которых индекс массы тела выше 35;
- вегетарианцы;
- люди с болезнями желудочно-кишечного тракта и печени;
- пожилые люди.
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