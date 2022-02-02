Украинцам рассказали, когда при COVID-19 следует вызвать "скорую": перечень симптомов
В Украине фиксируют увеличение обращений в "скорую" с просьбой предоставить медицинскую помощь, что вызывает значительную нагрузку и для медиков бригад экстренки, и для диспетчеров, принимающих звонки на линию "103".
Об этом рассказали в Минздраве Украины на странице в Facebook.
В чем причина
В ведомстве связывают ситуацию с началом новой волны коронавируса в Украине. Так, количество обращений в "скорую" за сутки составило 45 тысяч. Бригады медиков осуществили почти 20 тысяч выездов, и было госпитализировано в больницу 5,3 тысячи пациентов.
В то же время в министерстве напомнили, что в начале пандемии в 2020 году в среднем насчитывалось около 24-25 тысяч обращений в "скорую", а исторический максимум был зафиксирован в октябре 2021-го, когда в течение суток было 55 тысяч звонков.
В связи с нагрузкой для медиков ведомство напоминает, в каких ситуациях следует вызывать "скорую" для пациентов с коронавирусом.
Также в Минздраве обращают внимание, что в первую очередь стоит связаться со своим семейным врачом, с которым подписана декларация, так как именно он должен предоставить консультацию и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.
Когда нужно обращаться в "скорую" при COVID-19
Перечень симптомов и состояний, при которых пациенту может понадобиться госпитализация:
- Боль в грудной клетке
- Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности
- Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%
- Нарушение сознания
- Другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.
Напомним также, что в Украине была усилена ответственность за ложный вызов бригады "скорой", за что теперь предполагается штраф от 50 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850-3400 гривен.
А за повторный в течение года заведомо ложный вызов "скорой помощи", полиции или аварийных служб суммы увеличиваются - от 3400 до 5100 гривен.
Добавим, что в 2021 году в Украине изменили правила вызова "скорой" - алгоритмы диспетчеризации разделили на 4 категории вызовов: критический, срочный, безотлагательный и непрофильный.
Также мы писали, что перед этим Минздрав Украины дал алгоритм действий при получении положительного теста на COVID-19.