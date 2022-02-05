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Вчені назвали вітамін, дефіцит якого у 14 разів підвищує ризики тяжкого COVID-19

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Субота 05 лютого 2022 16:28
Вчені назвали вітамін, дефіцит якого у 14 разів підвищує ризики тяжкого COVID-19 Дефіцит якого вітаміну підвищує тяжкість коронавірусу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені розповіли, як хворіють люди з низьким та оптимальним рівнем вітаміну D. Також вони показали очевидну кореляцію між його дефіцитним станом та смертністю.

Про це пише EurekAlert.

За словами вчених, наявність в організмі інфекції може знижувати рівень вітаміну D. Тому вчені вирішили дослідити його показники, які отримали від 2 тижнів до 2 років до COVID-19, та порівняли їх із перебігом хвороби.

В результаті виявилось, що дефіцит вітаміну D є фактором ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Як проводили експеримент

Вітамін D корисний при аутоімунних, серцево-судинних та респіраторних захворюваннях. З початком пандемії COVID-19 лікарі стали частіше призначати його для профілактики інфекції. Все тому, що він відіграє важливу роль у стимулюванні імунної системи.

Вчені з Ізраіля показали, як конкретні показники впливають на перебіг інфекції. В їхньому експерименті взяли участь 1 176 осіб.

Виявилось, що дефіцитні стани у 14 разів підвищували тяжкий перебіг COVID-19.

До того ж смертність на тлі дефіциту становила 25,6%, а при оптимальних показниках – 2,3%.

Вчені підсумували, що низький рівень вітаміну D сприяє тяжкості та смертності від COVID-19.

Хто у групі ризику

  • людям з ожирінням, у яких індекс маси тіла вище 35;
  • вегетаріанці;
  • люди з хворобами шлунково-кишкового тракту та печінки;
  • літні люди.

Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, коли при COVID-19 слід викликати "швидку".

Також ми писали, що вчений пояснив причину спалаху коронавірусу в Україні.

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