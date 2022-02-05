Вчені назвали вітамін, дефіцит якого у 14 разів підвищує ризики тяжкого COVID-19
Вчені розповіли, як хворіють люди з низьким та оптимальним рівнем вітаміну D. Також вони показали очевидну кореляцію між його дефіцитним станом та смертністю.
Про це пише EurekAlert.
За словами вчених, наявність в організмі інфекції може знижувати рівень вітаміну D. Тому вчені вирішили дослідити його показники, які отримали від 2 тижнів до 2 років до COVID-19, та порівняли їх із перебігом хвороби.
В результаті виявилось, що дефіцит вітаміну D є фактором ризику тяжкого перебігу COVID-19.
Як проводили експеримент
Вітамін D корисний при аутоімунних, серцево-судинних та респіраторних захворюваннях. З початком пандемії COVID-19 лікарі стали частіше призначати його для профілактики інфекції. Все тому, що він відіграє важливу роль у стимулюванні імунної системи.
Вчені з Ізраіля показали, як конкретні показники впливають на перебіг інфекції. В їхньому експерименті взяли участь 1 176 осіб.
Виявилось, що дефіцитні стани у 14 разів підвищували тяжкий перебіг COVID-19.
До того ж смертність на тлі дефіциту становила 25,6%, а при оптимальних показниках – 2,3%.
Вчені підсумували, що низький рівень вітаміну D сприяє тяжкості та смертності від COVID-19.
Хто у групі ризику
- людям з ожирінням, у яких індекс маси тіла вище 35;
- вегетаріанці;
- люди з хворобами шлунково-кишкового тракту та печінки;
- літні люди.
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