Ученые назвали украинский овощ суперпродуктом, который поможет выжить человечеству

По словам специалиста, питаться в основном мясом - нехорошо. Оно богато жиром и белком, но не содержит углеводов, многих витаминов и пищевых волокон. Это может стать причиной развития хронических болезней.

Недостаток углеводов может привести к таким симптомам, как низкий уровень сахара в крови, слабость конечностей, усталость и так далее.

Недостаток пищевых волокон может вызвать желудочно-кишечные заболевания, такие как желудочно-кишечные расстройства, расстройство желудка и так далее.

Также нельзя есть только хлеб, крупы, овощи или фрукты, хотя эти продукты богаты углеводами и витаминами, в них недостаточно жиров и белков.

Недостаток белков и жиров в организме может вызвать недоедание, снижение иммунитета и резистентности.

Если есть только картофель

Ученые считают, что если бы люди ели только один продукт, картофель был бы единственным способом выжить.

Картофель богат углеводами, пищевыми волокнами, в то же время картофель также содержит много белка, небольшое количество жира, разнообразные витамины и минералы.

Употребляя только картофель, можно удовлетворить различные пищевые потребности человеческого организма.