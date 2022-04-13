Вчені назвали український овоч суперпродуктом, який допоможе вижити людству

За словами фахівця, харчуватися в основному м'ясом - недобре. Воно багате жиром і білком, але не містить вуглеводів, багатьох вітамінів і харчових волокон. Це може стати причиною розвитку хронічних хвороб.

Недолік вуглеводів може призвести до таких симптомів, як низький рівень цукру в крові, слабкість кінцівок, втома і так далі.

Нестача харчових волокон може викликати шлунково-кишкові захворювання, такі як шлунково-кишкові розлади, розлад шлунка і так далі.

Також не можна їсти тільки хліб, крупи, овочі або фрукти, хоча ці продукти багаті вуглеводами і вітамінами, в них недостатньо жирів і білків.

Недолік білків і жирів в організмі може викликати недоїдання, зниження імунітету і резистентності.

Якщо їсти тільки картоплю

Вчені вважають, що якби люди їли тільки один продукт, картопля була б єдиним способом вижити.

Картопля багата вуглеводами, харчовими волокнами, в той же час картопля також містить багато білка, невелику кількість жиру, різноманітні вітаміни і мінерали.

Вживаючи тільки картоплю, можна задовольнити різні харчові потреби людського організму.