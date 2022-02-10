Ученые назвали специю, помогающую избавиться от жира на животе

Речь идет о перце чили, в котором содержатся капсационоиды.

В исследовании приняли участие 75 добровольцев, которым случайным образом назначали плацебо, 2 мг капсаициноидов или 4 мг капсаициноидов.

Участников оценивали по массе жира и процентному содержанию жира в организме до начала испытания и в конце эксперимента.

Перец чили снижает количество жира на талии (фото: Getty Images)

К концу 12-недельного исследования у тех, кто принимал 4 мг капсаициноидов, показатель жира в организме был на 5,91% ниже по сравнению с плацебо.

Процентное изменение жировой массы в группе, принимавшей 4 мг капсаициноидов, после 12 недель лечения составило 6,68% по сравнению с плацебо.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что существуют "потенциальные преимущества капсаициноидов в отношении жира и жировой массы тела".

В чем польза перца чили

Между тем, Американская кардиологическая ассоциация также отметила дополнительные преимущества употребления перца чили.

Мало того, что перец чили, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, он также борется с онкологией.

По словам ученых, потребление перца чили может снизить относительный риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%.

"Потребление перца чили было связано с 25% снижением смертности от любых причин и на 23% меньше смертей от рака", - добавили исследователи.