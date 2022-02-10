Вчені назвали спецію, що допомагає позбутися від жиру на животі

Йдеться про перець чилі, в якому містяться капсаціоноїди.

У дослідженні взяли участь 75 добровольців, яким випадковим чином призначали плацебо, 2 мг капсаїциноїдів або 4 мг капсаїциноїдів.

Учасників оцінювали за масою жиру і процентним вмістом жиру в організмі до початку випробування і в кінці експерименту.

Перець чилі знижує кількість жиру на талії (фото: Getty Images)

До кінця 12-тижневого дослідження у тих, хто приймав 4 мг капсаїциноїдів, показник жиру в організмі був на 5,91% нижче в порівнянні з плацебо.

Процентна зміна жирової маси в групі, що приймала 4 мг капсаїциноїдів, після 12 тижнів лікування склала 6,68% порівняно з плацебо.

Таким чином, дослідники прийшли до висновку, що існують "потенційні переваги капсаїциноїдів щодо жиру і жирової маси тіла".

У чому користь перцю чилі

Тим часом американська кардіологічна асоціація також відзначила додаткові переваги вживання перцю чилі.

Мало того, що перець чилі, знижує ризик серцево-судинних захворювань, він також бореться з онкологією.

За словами вчених, споживання перцю чилі може знизити відносний ризик смертності від серцево-судинних захворювань на 26%.

"Споживання перцю чилі було пов'язано з 25% зниженням смертності від будь-яких причин і на 23% менше смертей від раку", - додали дослідники.