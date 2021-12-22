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Ученые назвали самый полезный овощ, который нужно есть каждый день

Автор: Татьяна Самарук

Ученые назвали овощ, который должен быть в ежедневном рационе обязательно. Специалисты рассказали, что он содержит много витаминов и способен защитить от многих заболеваний.

Об этом пишет Moirebenok.

Так, морковь способна защитить всю семью от многих заболеваний. По своим положительным качествам этот овощ не уступает обычным яблокам.

Польза моркови

В овоще есть витамин А, который заботится о состоянии слизистых оболочек и кожи, укрепляет кости, зубы, десны, волосы, противостоит ослаблению зрения, бережет нервную систему, восстанавливает энергию и жизненные силы человека после больших физических нагрузок. К тому же морковь повышает устойчивость организма к различным инфекциям.

Также морковь содержит витамины группы C, D, Е, К, В6 и В1, органический натрий, биотин, калий, фосфор и магний.

Кроме того, в моркови есть химическое соединение бета-каротин. Именно поэтому тертая морковь является лучшим средством для снижения риска заболевания раком.

Морковь нужно есть каждый день (freepik)

Эксперты говорят, чем ярче овощ, тем больше в нем бета-каротина, ведь это вещество отвечает за цвет моркови.

Овощ продлевает жизнь

При регулярном употреблении этого овоща, по мнению американских медиков, продлевает жизнь человека на 6 – 8 лет. Ежедневная норма для каждого человека для восполнения количества витамина А – одна средняя морковь.

Отмечается, что овощ полезен при малокровии и авитаминозе. Питательные вещества нормализуют обмен веществ, выводят вредные вещества и токсины.

Отварная морковь полезна больным сахарным диабетом. Вареная морковь содержит гораздо больше полезных веществ, чем сырая. После варки моркови уровень антиоксидантов в ней возрастает на 34%.

Ранее мы сообщали, что эксперт назвал овощ, который вреднее колбасы.

Также мы писали, что врач назвала копеечный овощ замедляет старение.

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морковь