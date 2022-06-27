Ученые назвали растение, которое разглаживает морщины и возвращает коже сияние

Речь идет о женьшене, ценнейшей частью которого является корень.

"Как антиоксидант и активное вещество против старения, женьшень является важным ингредиентом многих косметических средств", - говорит врач.

Почему женьшень такой полезный

Женьшень является прекрасным источником гинзенозидов и полисахаридов женьшеня, которые являются самыми активными компонентами растения.

Клинические исследования показали, что гинзенозиды могут активировать клетки кожи, повышать эластичность и прочность кожи, уменьшать появление тонких морщин, способствовать увлажнению и защищать кожный барьер.

Полисахарид женьшеня может расширить капилляры кожи, способствовать циркуляции крови в коже, повысить упругость клеток и замедлить процесс старения кожи.

Фото: Корень женьшеня (pixabay.com)

Можно ли в Украине купить женьшень

Украинцы могут приобрести различные добавки в виде капсул, а также чай с экстрактом женьшеня.

Также существует очень много косметических средств: кремы, шампуни, маски и тому подобное.

Можно приобрести и непосредственно корень растения - чаще всего в высушенном и измельченном виде.

Фото: А вот так женьшень растет в природе (rastenievod.com)