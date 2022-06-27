Вчені назвали рослину, яка розгладжує зморшки і повертає шкірі сяяння

Вчені назвали рослину, яка має чудодійні властивості розгладжувати зморшки і повертати шкірі молодість та сяяння. Її називають "королевою трав", а про медичну цінність знають з давніх-давен.
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Мова йде про женьшень, найціннішою частиною якого є корінь.
"Як антиоксидант і активна речовина проти старіння, женьшень є важливим інгредієнтом багатьох косметичних засобів", - каже лікарка.
Женьшень є прекрасним джерелом гінзенозидів і полісахаридів женьшеню, які є найактивнішими компонентами рослини.
Клінічні дослідження показали, що гінзенозиди можуть активувати клітини шкіри, підвищувати еластичність і міцність шкіри, зменшувати появу тонких зморшок, сприяти зволоженню та захищати шкірний бар’єр.
Полісахарид женьшеню може розширити капіляри шкіри, сприяти циркуляції крові в шкірі, підвищити пружність клітин і уповільнити процес старіння шкіри.
Фото: Корінь женьшеню (pixabay.com)
Українці мають змогу придбати різні добавки у вигляді капсул, а також чай з екстрактом женьшеню.
Також існує дуже багато косметичних засобів: креми, шампуні, маски тощо.
Можна придбати й безпосередньо корінь рослини - найчастіше у висушеному й подрібненому вигляді.
Фото: А ось так женьшень росте в природі (rastenievod.com)
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