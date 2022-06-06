Ученые назвали простые правила, которые помогут прожить долгую и здоровую жизнь

Ученые рассказали, что соблюдение ряда правил может обеспечить людям долгую здоровую жизнь. Также поможет минимизировать риски болезней сердца и сосудов, а также негативные возрастные неврологические нарушения, включая деменцию.
Об этом сообщает Cosmos Magazine.
Сотрудники АКА (Американская кардиологическая ассоциация) заявили, что существуют "простые правила здоровой жизни".
Они проанализировали многочисленные рекомендации, связанные с сохранением здоровья в поздние годы жизни и с продлением жизни. В результате ученые сформулировали критерии, на соответствие которым они предлагают проверять свой образ жизни.
Эксперты среди простых правил долгой здоровой жизни, выделяют такие:
Эксперты пояснили, что если совпадает по меньшей мере пять пунктов, "риск смерти от сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний становится ниже на 78 процентов".
Контроль калорий
У каждого человека индивидуальная потребность в энергии. Все зависит от размеров тела и физической активности. Если в течение длительного времени энергии с пищей вы получаете значительно больше, чем тратите, то появляются лишние килограммы или даже ожирение.
Поддерживать энергетический баланс и предупредить набор лишнего веса помогут следующие правила:
Употребляйте полезные продукты из разных групп
Организм получит достаточное полезных веществ и энергии, если ежедневно потреблять продукты из основных пяти групп:
Ешьте меньше соли
Рекомендуемая дневная норма соли - 5 г в день (около одной чайной ложки), сахара - менее 50 г в сутки.
Ранее мы сообщали, что долгожительница назвала два продукта, которые помогли ей отпраздновать 128 день рождения.
Также ученые представили калькулятор питания, чтобы рассчитывать диету для продления жизни.