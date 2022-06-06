Ученые назвали простые правила, которые помогут прожить долгую и здоровую жизнь

Каких правил нужно придерживаться

Сотрудники АКА (Американская кардиологическая ассоциация) заявили, что существуют "простые правила здоровой жизни".

Они проанализировали многочисленные рекомендации, связанные с сохранением здоровья в поздние годы жизни и с продлением жизни. В результате ученые сформулировали критерии, на соответствие которым они предлагают проверять свой образ жизни.

Эксперты среди простых правил долгой здоровой жизни, выделяют такие:

Отказ от курения;

Физическая активность;

Здоровый вес;

Правильное питание;

Стабильный уровень сахара в крови, недопущение его роста;

Контроль холестерина;

Здоровое кровяное давление, профилактика гипертонии.

Эксперты пояснили, что если совпадает по меньшей мере пять пунктов, "риск смерти от сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний становится ниже на 78 процентов".

Что и как есть, чтобы жить долго

Контроль калорий

У каждого человека индивидуальная потребность в энергии. Все зависит от размеров тела и физической активности. Если в течение длительного времени энергии с пищей вы получаете значительно больше, чем тратите, то появляются лишние килограммы или даже ожирение.

Поддерживать энергетический баланс и предупредить набор лишнего веса помогут следующие правила:

Ешьте натуральные растительные продукты богатые на пищевые волокна, которые содержат значительно меньше калорий (1,5 ккал - 2,5 ккал/г) по сравнению с обработанными;

Выбирайте продукты с низким содержанием сахара и жира;

Потребляйте напитки, которые не содержат калорий. Ограничьте употребление соков менее 200 мл в день;

Ежедневно занимайтесь физическими упражнениями, по меньшей мере 30 минут.

Употребляйте полезные продукты из разных групп

Организм получит достаточное полезных веществ и энергии, если ежедневно потреблять продукты из основных пяти групп:

Разнообразные и разноцветные овощи, а также бобовые: 300 г овощей за 4-5 порций и 75 г бобовых в сутки;

Фрукты и ягоды: 300 г за 2 порции в сутки;

Цельные злаки или злаковые продукты: 70 г цельных злаков для женщины и 90 г - для мужчины;

Употребляйте нежирное мясо, рыбу, яйца, орехи и семена;

Молоко, йогурт и творог употребляйте преимущественно с умеренным содержанием жира.

Ешьте меньше соли

Рекомендуемая дневная норма соли - 5 г в день (около одной чайной ложки), сахара - менее 50 г в сутки.