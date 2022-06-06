Вчені назвали прості правила, які допоможуть прожити довге та здорове життя

Вчені розповіли, що дотримання низки правил може забезпечити людям довге здорове життя. Також допоможе мінімізувати ризики хвороб серця та судин, а також негативні вікові неврологічні порушення, включаючи деменцію.
Про це повідомляє Cosmos Magazine.
Співробітники AКA (Американська кардіологічна асоціація) заявили, що існують "прості правила здорового життя".
Вони проаналізували численні рекомендації, пов’язані зі збереженням здоров’я в пізні роки життя та з продовженням життя. В результаті вчені сформулювали критерії, на відповідність яким вони пропонують перевіряти свій спосіб життя.
Експерти серед простих правил довгого здорового життя, виділяють такі:
Експерти пояснили, що якщо збігається щонайменше п’ять пунктів, "ризик смерті від серцево-судинних та неврологічних захворювань стає нижчим на 78 відсотків".
Контроль калорій
У кожної людини індивідуальна потреба в енергії. Все залежить від розмірів тіла та фізичної активності. Якщо впродовж тривалого часу енергії з їжею ви отримуєте значно більше, аніж витрачаєте, то з’являються зайві кілограми або навіть ожиріння.
Підтримувати енергетичний баланс та попередити набір зайвої ваги допоможуть такі правила:
Вживайте корисні продукти з різних груп
Організм отримає достатню корисних речовин та енергії, якщо щодня споживати продукти з основних п’яти груп:
Їжте менше солі
Рекомендована денна норма солі - 5 г на день (близько однієї чайної ложки), цукру - менш як 50 г на добу.
Раніше ми повідомляли, що довгожителька назвала два продукти, які допомогли їй відсвяткувати 128 день народження.
Також вчені представили калькулятор харчування, щоб розраховувати дієту для продовження життя.