Вчені назвали прості правила, які допоможуть прожити довге та здорове життя

Яких правил потрібно дотримуватись

Співробітники AКA (Американська кардіологічна асоціація) заявили, що існують "прості правила здорового життя".

Вони проаналізували численні рекомендації, пов’язані зі збереженням здоров’я в пізні роки життя та з продовженням життя. В результаті вчені сформулювали критерії, на відповідність яким вони пропонують перевіряти свій спосіб життя.

Експерти серед простих правил довгого здорового життя, виділяють такі:

Відмова від куріння;

Фізична активність;

Здорова вага;

Правильне харчування;

Стабільний рівень цукру у крові, недопущення його зростання;

Контроль холестерину;

Здоровий кров’яний тиск, профілактика гіпертонії.

Експерти пояснили, що якщо збігається щонайменше п’ять пунктів, "ризик смерті від серцево-судинних та неврологічних захворювань стає нижчим на 78 відсотків".

Що і як їсти, щоб жити довго

Контроль калорій

У кожної людини індивідуальна потреба в енергії. Все залежить від розмірів тіла та фізичної активності. Якщо впродовж тривалого часу енергії з їжею ви отримуєте значно більше, аніж витрачаєте, то з’являються зайві кілограми або навіть ожиріння.

Підтримувати енергетичний баланс та попередити набір зайвої ваги допоможуть такі правила:

Їжте натуральні рослинні продукти багаті на харчові волокна, які містять значно менше калорій (1,5 ккал - 2,5 ккал/г) у порівнянні з обробленими;

Обирайте продукти з низьким вмістом цукру і жиру;

Споживайте напої, які не містять калорій. Обмежте вживання соків менше 200 мл на день;

Щодня займайтесь фізичними вправами, щонайменше 30 хвилин.

Вживайте корисні продукти з різних груп

Організм отримає достатню корисних речовин та енергії, якщо щодня споживати продукти з основних п’яти груп:

Різноманітні та різнокольорові овочі, а також бобові: 300 г овочів за 4-5 порцій та 75 г бобових на добу;

Фрукти та ягоди: 300 г за 2 порції на добу;

Цільні злаки або злакові продукти: 70 г цільних злаків для жінки та 90 г - для чоловіка;

Вживайте нежирне м’ясо, рибу, яйця, горіхи та насіння;

Молоко, йогурт та сир вживайте переважно із помірним вмістом жиру.

Їжте менше солі

Рекомендована денна норма солі - 5 г на день (близько однієї чайної ложки), цукру - менш як 50 г на добу.