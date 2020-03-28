Ученые назвали продукты, которые помогут защитить от коронавируса

Продукты для защиты от коронавируса (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какие продукты могут подготовить иммунитет к встрече с коронавирусом - в материале Styler

Коронавирус COVID-19 губителен для людей с ослабленным иммунитетом. Американские врачи посоветовали ряд продуктов, которые помогут подготовить организм к встрече с вирусной инфекцией, пишет Times Now.

Имбирь

Первым в списке оказался этот суперпродукт. В нем содержится очень много аскорбиновой кислоты, цинка, кальция, йода, витамином групп А и В. Кроме того, имбирь содержит природные антибиотики и антимикотики (противогрибковые свойства). Он укрепляет организм, повышая сопротивляемость разным болезням.

В имбире содержится гингерол. Это вещество способно снижать воспалительные процессы и хронические боли. Также корень имбиря очищает организм от токсинов.

Куркума

Эту чудо-приправу получают из корня многолетних травянистых из семейства имбирных. Основной компонент куркумы, который так и называется "куркумин" в восточной медицине издавна считается мощным иммунным усилителем и противовоспалительным средством.

Ягоды

Ягоды богаты витаминами и антиоксидантами. Они укрепляют иммунную систему, помогая организму человека противостоять разнообразным инфекциям, в том числе и коронавирусным.

Продукты с витамином С

К этой группе относятся цитрусовые, а также клюква, киви, черная смородина, земляника, шиповник, рябина, брусника, облепиха, яблоки, хурма и многие другие.

Яркие овощи

Овощи с различными пигментами (хлорофилл, астаксантин, бета-каротин) имеют свойства антиоксидантов. Их употребление отлично укрепляет организм. К этой группе можно отнести сладкий перец, красную капусту, брокколи и так далее.

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