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Вчені назвали продукти, які допоможуть захистити від коронавіруса

STYLERКоронавірус    28.03.2020 - 18:57
Вчені назвали продукти, які допоможуть захистити від коронавіруса
Продукти для захисту від коронавіруса (ілюстративне фото: pixabay.com)

Які продукти можуть підготувати імунітет до зустрічі з коронавірусом - в матеріалі Styler

Коронавірус COVID-19 згубний для людей з ослабленим імунітетом. Американські лікарі порадили ряд продуктів, які допоможуть підготувати організм до зустрічі з вірусною інфекцією, пише Times Now.

Імбир

Першим у списку виявився цей суперпродукт. У ньому міститься дуже багато аскорбінової кислоти, цинку, кальцію, йоду, вітамінів груп А і В. Крім того, імбир містить природні антибіотики і антимікотикі (протигрибкові властивості). Він зміцнює організм, підвищуючи опірність різним хворобам.

В імбирі міститься гінгерол. Ця речовина здатна знижувати запальні процеси і хронічні болі. Також корінь імбиру очищає організм від токсинів.

Куркума

Цю диво-приправу отримують з кореня багаторічних трав'янистих з сімейства імбирних. Основний компонент куркуми, який так і називається "куркумін" у східній медицині здавна вважається потужним імунним підсилювачем і протизапальним засобом.

Ягоди

Ягоди багаті вітамінами і антиоксидантами. Вони зміцнюють імунну систему, допомагаючи організму людини протистояти різним інфекціям, у тому числі і коронавірусним.

Продукти з вітаміном с

До цієї групи належать цитрусові, а також журавлина, ківі, чорна смородина, суниці, шипшина, горобина, брусниця, обліпиха, яблука, хурма та багато інших.

Яскраві овочі

Овочі з різними пігментами (хлорофіл, астаксантин, бета-каротин) мають властивості антиоксидантів. Їх вживання відмінно зміцнює організм. До цієї групи можна віднести солодкий перець, червону капусту, брокколі і так далі.

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